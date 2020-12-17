Снижена допустимая скорость движения на двух магистралях Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой в Баку ограничена допустимая скорость движения на всех полосах магистралей проспект Гейдара Алиева – аэропорт - Мардакян и Зых - аэропорт, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

БТА просит водителей соблюдать ограничения скорости на дорогах, учитывать метеорологические факторы ,а пешеходов - переходя дорогу, пользоваться пешеходными переходами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)