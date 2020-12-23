В Азербайджане в общественных местах были задержаны еще 27 больных COVID-19

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане продолжаются меры в сфере контроля за соблюдением противоэпидемического и карантинного режима, сообщает в среду Trend.со ссылкой на пресс-службу МВД.

Накануне сотрудники органов внутренних дел задержали в общественных местах 27 больных COVID-19, покинувших места проживания. Все они были возвращены домой.

В отношении 19 из них возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)