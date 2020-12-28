Со следующего года в Азербайджане у каждого будет свой семейный врач

БАКУ /Trend/ - С 2021 года в Азербайджане начнется применение обязательного медицинского страхования (ОМС), в связи с чем граждане смогут пользоваться услугами семейного врача, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

Семейный врач (участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр) – это врач, оказывающий первичные услуги здравоохранения застрахованным. Исключая скорую помощь, граждане в первую очередь должны обращаться к семейному врачу в случае проблем со здоровьем. После обследования и лечения семейным врачом, в случае необходимости в специализированной медицинской помощи, выписывается направление к специализированному врачу.

Выбор семейного врача и процесс регистрации в государственном медучреждении по первой медпомощи осуществляется на основании «Порядка прикрепления застраховавшихся лиц к государственному медицинскому учреждению по первой медицинской помощи».

Для выбора семейного врача гражданин должен обратиться в ближайшее по месту проживания государственное медучреждение, оказывающее первую медпомощь (поликлиника, Центр здоровья семьи, сельский медпункт), заполнить форму заявления, представив удостоверение личности, а также документ о прописке. После выбора семейного врача он ставится на учет в медучреждение. Гражданин свободен в выборе или смене семейного врача, но не может обращаться для постановки на учет в два или более медучреждений одновременно. Он может по своему желанию сменить медучреждение, в котором состоит на учете, минимум через 1 календарный год.

В случае смены места проживания необходимо обратиться для постановки на учет в медучреждение по новому месту проживания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)