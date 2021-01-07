В мировой практике борьба с пластиковыми отходами проводится поэтапно – минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В мировой практике борьба с пластиковыми отходами проводится поэтапно.

Об этом сказала завотделом по экологическому просвещению и связям с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Сайяра Мамедова, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, согласно Плану мер об уменьшении негативного влияния пластиковых отходов на окружающую среду, подписанному главой государства в феврале 2019 года, использование пластика, одноразовой пластиковой посуды будет постепенно уменьшаться.

Она напомнила, что запрет на использование полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 мкр уже в силе с 1 января: «К ним относятся часто используемые в быту тонкие пакеты. Что касается вопроса, почему запрещены именно эти пакеты, то отвечу, что они не пригодны для вторичной переработки, и в ветреную погоду разносятся в силу своей легкости, загрязняя тем самым водоемы и почву. В этих пакетах хранят и пищевые продукты. При изменении температуры вредные вещества смешиваются с продуктами, представляя угрозу для здоровья человека. Альтернативой может быть бумажная упаковка, биоразлагающиеся пакеты и упаковки, тканевые пакеты».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)