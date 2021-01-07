В Азербайджане вступили в силу штрафы за использование полиэтиленовых пакетов

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2021 года в Азербайджане запрещено использование полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 мкр, а с 1 июля - производство и ввоз одноразовых пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек, тарелок и стаканов, а также продажа и использование этой продукции во время обслуживания населения в объектах общепита, торговли и других видов услуг, сообщает в четверг Trend.

За несоблюдение требований законодательства предусмотрены серьезные меры ответственности: должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов, юридические лица - от 3000 до 4000 манатов с конфискацией пластиковых изделий, являющихся предметом административного проступка.

С целью контроля над соблюдением требований законодательства Госслужба по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана готовит соответствующий план мер. Госслужба также обращается к субъектам предпринимательства с призывом соблюдать требования действующего законодательства во время использования данной продукции на потребительском рынке.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров )