Видеокадры из села Мурадханлы Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Мурадханлы Губадлинского района.
Trend со ссылкой на Минобороны представляет вашему вниманию эти кадры:
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