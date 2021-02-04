Минобразования Азербайджана о поэтапном возобновлении занятий в старших классах школ и вузах

БАКУ /Trend/ - По предложению министерства образования Азербайджана обучение и учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях Азербайджана будет возобновлен поэтапно в очной форме в нижеследующем порядке, сообщает в четверг Trend.

Так, с 8 февраля 5 раз в неделю занятия будут проводиться в I-IX классах общеобразовательных школ городов и районов страны, за исключением гг. Баку, Сумгайыта и Абшеронского района; 3 раза в неделю – в I-IX классах; 2 раза в неделю – занятия в кружках в I-IV классах в младших группах;

- с 15 февраля – занятия в дошкольных учреждениях; 2 раза в неделю – в подготовительных группах общеобразовательных школ гг. Баку, Сумгайыта и Абшеронского района; 3 раза в неделю – в I-IV классах; 2 раза в неделю – в V-IX классах; 5 раз в неделю – в I-IX классах специальных школ;

С 15 февраля возобновляются занятия в традиционном формате в вузах и колледжах по специальностям, требующим проведения практических занятий (в лабораториях и специально оборудованных аудиториях), в соответствии с расписанием, заранее составленным по темам и предметам.

(Текст: Кямаля Сеидова)