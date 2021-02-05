В Азербайджане полиэтиленовые пакеты на объектах торговли и общепита будут платными

БАКУ /Trend/ - В качестве отдельного вида продукции потребителям (покупателям) должны быть предоставлены легкие полиэтиленовые пакеты с ручками и без при толщине 15-50 микрон, предназначенные для переноса товаров и продукции в объектах торговли, общественного питания и других местах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

В связи с этим Премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О внесении изменений в «Правила торговли, общественного питания, бытовых и других видов услуг в Азербайджане».

Согласно постановлению, потребитель (покупатель) должен быть заранее проинформирован о том, что эти виды продукции будут предоставляться отдельно и о цене продажи.

Напомним, что импорт и производство предпринимателями полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также их продажа или предоставление потребителю на объектах торговли, общепита и других объектах обслуживания запрещена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)