50% студентов в Азербайджане смогут получать стипендии за счет госбюджета

БАКУ /Trend/ - Порядка 50 процентов студентов азербайджанских вузов в 2020-2021 учебном году смогут получать стипендии за счет государственного бюджета.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, в распоряжении Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по усовершенствованию стипендиальной системы в высших учебных заведениях" с 2020-2021 учебного года предусматривается увеличить соотношение количества стипендиатов к общему количеству студентов не менее чем до 50 процентов. Для достижения этой цели соответствующим приказом министра образования определено дополнительное количество стипендиальных мест.

Количество дополнительных стипендиальных мест, финансируемых из государственного бюджета на 2020-2021 учебный год, составляет 20 365, что на 27,3 процентов или на 4 365 стипендиальных мест больше, чем в предыдущем учебном году. Таким образом, количество студентов, получающих стипендии в 2020-2021 учебном году, достигло 50 процентов от общего числа обучающихся. В текущем учебном году в среднем 93 000 студентов получат стипендии из государственного бюджета.

Дополнительные стипендии, выделяемые из государственного бюджета, являются ярким примером усиления государственной заботы в подготовке высококвалифицированных профессиональных кадров в стране, что создает дополнительные возможности для студентов с высокими показателями в образовании.

Отметим, что на основании утвержденных соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджана "Правилам назначения и выплаты стипендий докторантам, студентам высших, среднеспециальных и профессиональных учебных заведений, а также магистратуры Национальной Академии Наук Азербайджана", общее количество стипендиальных мест на каждый учебный год складывается за счет суммы количества студентов, обучающихся по очной и заочной форме обучения за счет государственного заказа, и количества дополнительных стипендиальных мест. Распределение дополнительных стипендиальных мест между высшими учебными заведениями определяется на основании соотношения количества студентов, принятых в этот вуз, к общему числу студентов, принятых во все высшие учебные заведения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)