Оккупационная политика Армении нанесла серьезный ущерб экологии всего региона – Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - С сожалением хочу отметить, что оккупационная политика Армении нанесла серьезный ущерб природе, биологическому разнообразию и экологии как Азербайджана, так и региона в целом.

Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на Метеорологическом форуме тюркского мира, сообщает в пятницу Trend.

По словам министра, на территориях Азербайджана, которые длительное время находились под армянской оккупацией, гидрометеорологическая инфраструктура полностью выведена из строя. В связи с этим, на этих территориях начались оценочные и восстановительные работы.

Мухтар Бабаев считает, что применение "зеленых" технологий в восстановительных работах превратит эти земли в высококачественную экологическую среду и в источник "зеленой" энергии: "В скором времени планируется возобновление метеорологических наблюдений с применением современных автоматизированных систем. Эти меры позволят уменьшить влияние и повысить устойчивость к климатическим изменениям".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)