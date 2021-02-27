Армяне разрушили большинство из 8 тыс. памятников на древних азербайджанских землях (Фотофакты)

БАКУ /Trend/ - На древних азербайджанских землях, на которых сейчас расположена Армения, было 8 тысяч исторических и культурных памятников Азербайджана, большинство из которых армяне разрушили, а остальную часть - арменизировали.

Об этом в субботу сказал Trend эксперт и исследователь по культурным ценностям, профессор Московского отделения Международной академии архитекторов, член правления Союза архитекторов Азербайджана Фаиг Исмайлов.

Он отмечает, что разрушенные памятники относились к исламскому периоду Азербайджана, памятники христианского и дохристианского периодов были арменизированы.

По его словам, сейчас нет полных данных о том, сколько азербайджанских памятников сохранилось на указанной территории, и необходимы уточнения: «На Южном Кавказе исторически не было никакого армянского политического образования. Первое государство для армян в 1920 году в этом регионе на землях Западного Азербайджана создали советская Россия и страны Антанты. В советский период азербайджанцы были вытеснены с этих земель, образцы культурного наследия Азербайджана были разрушены, большое количество исторических и культурных памятников и топонимов было арменизировано. После 1988 года азербайджанцы, подвергшись массовому террору, были вынуждены покинуть эти территории, после чего подверглись разрушению, уничтожению и те материально-культурные памятники Азербайджана, которые еще оставались на этой территории».

Информируя на основании исторических источников о древних памятниках Азербайджана на территории, на которой сейчас расположена Армения, исследователь подчеркнул, что, по данным на 1915 год, в Зангезурской и Иреванской губерниях функционировала 391 мечеть. Количество мечетей в Иреванской губернии в 1904 составляло 201, в 1911 году – 342, в 1915 году – 391. В Зангезуре действовали 36 мечетей, Эчмиадзинском уезде Иреванской губернии – 36, уезде Сюрмели - 47, уезде Шарур-Дерелейез – 63, уезде Новобайезед – 14, Иреванском уезде – 54 мечети.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)