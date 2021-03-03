Вакцинацию от коронавируса прошли уже около 300 сотрудников МЧС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Вакцинацию от коронавируса прошли уже около 300 сотрудников МЧС Азербайджана.
Об этом сказала замначальника Медицинской службы МЧС, майор медицинской службы Вафа Дадашева, сообщает в среду Trend.
Дадашева отметила, что этот процесс начался несколько дней назад: "Вакцинация проводится на добровольной основе. У вакцинированных каких-либо нежелательных последствий не наблюдается".
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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