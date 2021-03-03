БАКУ /Trend/ - Вакцинацию от коронавируса прошли уже около 300 сотрудников МЧС Азербайджана.

Об этом сказала замначальника Медицинской службы МЧС, майор медицинской службы Вафа Дадашева, сообщает в среду Trend.

Дадашева отметила, что этот процесс начался несколько дней назад: "Вакцинация проводится на добровольной основе. У вакцинированных каких-либо нежелательных последствий не наблюдается".

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)