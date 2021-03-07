В Азербайджане число вакцинированных от COVID-19 превысило 407 тысяч

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 6 марта от коронавируса COVID-19 было вакцинировано 17 495 человек.

Как сообщили в воскресенье Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, к настоящему времени в Азербайджане вакцинацию прошли 407 979 человек.

Было отмечено, что процесс вакцинации успешно продолжается во всех регионах страны.

(Редактор: Надир Насиров)