Фонд "YAŞAT" улучшил за последние дни бытовые условия 455 семей шехидов
БАКУ /Trend/ - В течение прошедшей недели были улучшены бытовые условия 455 семей шехидов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Также сообщается, что в период с 1 по 7 марта Фонд "YAŞAT" оплатил медицинские расходы 13 раненых участников Отечественной войны Азербайджана.
Кроме того, были погашены долговые обязательства 36 семей шехидов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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