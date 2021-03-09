На попечении Фонда "YAŞAT" находятся 4 527 человек
БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает осуществлять меры, связанные с восстановлением здоровья тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
До сегодняшнего дня Фонд взял на попечение 4 527 человек.
Кроме того, зарегистрированы обращения 1178 раненых участников войны.
Сотрудники Фонда навестили в целом 13 347 членов семей шехидов и раненых участников войны.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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