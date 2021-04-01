Ввезенная в Азербайджан партия иранского имбиря оказалась непригодной для употребления

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает предпринимать контрольные меры по регулированию импортируемых в нашу страну продуктов питания.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство, в ходе контрольных мероприятий было проверено качество 1000 килограммов имбиря, ввезенного из Ирана ООО «Frei Group».

В ходе проверки были взяты образцы импортной продукции и переданы в соответствующую лабораторию Института продовольственной безопасности.

Анализ образцов выявил, что партия продукции непригодна для употребления.

В связи с выявленным фактом были приняты меры в соответствии с требованиями законодательства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)