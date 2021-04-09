Азербайджанский депутат предложила открыть метро в Баку для вакцинированных от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Вакцинация является лучшим способом защиты от COVID-19.

Об этом сказала в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

По ее мнению, основываясь на международном опыте, можно предоставить вакцинированным гражданам ряд привилегий.

"Как известно, некоторые страны для въезда на свою территорию в качестве обязательного условия требуют документ о вакцинации. Например, согласно новому решению властей Саудовской Аравии, желающие совершить хадж должны пройти вакцинацию. В некоторых государствах вакцинированным также предоставляется полная свобода передвижения на их территории. С этой точки зрения допустимо применение таких правил и в Азербайджане. Сегодня граждан очень беспокоит возможность очередного введения ужесточенного карантина. В его рамках люди могут покидать место жительства путем получения SMS-разрешенй.

Однако это требование можно не применять в отношении вакцинированных. Следовательно, каждый гражданин должен пройти вакцинацию, чтобы он смог воспользоваться этим преимуществом.

Не нужно верить слухам о вакцинах. Порой звучат утверждения, что некоторые вакцины эффективны, а другие имеют побочные эффекты. В этом случае нужно прислушиваться к словам профессионалов", - сказала Гасанова.

Депутат также предложила открыть метро в Баку для вакцинированных граждан.

По ее мнению, метро следует открыть, чтобы разгрузить маршрутные автобусы, но нынешняя ситуация не позволяет это сделать.

"В будущем можно будет открыть метро для вакцинированных лиц. Считаю, что люди должны принять активное участие в вакцинации. Число получивших вакцину должно расти, чтобы сформировались условия для принятия подобных решений", - добавила Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)