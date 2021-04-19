В Азербайджане выявлено 995 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1136 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 995 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1136 заболевших, скончались 29 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлен 301 661 случай заражения COVID-19. Из этого числа 265 539 человек выздоровели, 4 169 – скончались. Продолжается лечение 31 953 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5 955 тестов, в целом за все время пандемии – 3 114 879 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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