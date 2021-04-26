Инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС предоставлены 30 квартир в бакинском поселке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило 30 квартир в бакинском поселке Рамана гражданам, ставшим инвалидами в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили в понедельник Trend в ведомстве, на проведенном в связи с этим мероприятии выступили замминистра Идаят Абдуллаев и председатель Азербайджанского общества инвалидов Чернобыля Миргасан Гасанов.

По словам Абдуллаева, несмотря на то, что со дня аварии на Чернобыльской АЭС прошло 35 лет, она осталась в людской памяти как одно из худших событий в истории человечества.

Тысячи жителей Азербайджана внесли свой вклад в ликвидацию последствий аварии.

По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году был принят закон "О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате аварии".

Замминистра подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: помимо социальных пособий и пенсий, им выплачивается президентская пенсия. Кроме того, этим гражданам ежегодно выплачивается единовременное пособие за лечение.

Он отметил, что министерство также предоставляет гражданам этой категории автомобили и жилье.

"Согласно распоряжению главы государства, в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам войны будет передано три тысячи квартир и 11 тысяч частных домов. Квартиры в жилых комплексах, построенных для бывших вынужденных переселенцев, предоставляются инвалидам войны и семьям шехидов. А 30 из этих квартир сегодня предоставлены инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Таким образом, семьям шехидов, инвалидам войны и приравниваемым к ним лицам, в том числе инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, с начала года передано 330 квартир, а за все время - 9 530 квартир и частных домов", - сказал Абдуллаев.

В свою очередь, председатель Азербайджанского общества инвалидов Чернобыля подчеркнул, что ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС послужила спасению человечества в целом.

Гасанов также рассказал об участии наших соотечественников в ликвидации аварии на этой АЭС.

Получившие новые квартиры граждане поблагодарили Президента Ильхама Алиева за заботу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)