Движение электричек Баку-Сумгайыт будет приостановлено на неделю

БАКУ /Trend/ - Движение электропоездов Баку-Сумгайыт будет приостановлено на неделю. Об этом сообщили в понедельник Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Действие постановления Кабинета министров о приостановке работы общественного транспорта на территории Азербайджана на период с 9 по 16 мая распространяется и на электрички Баку-Сумгайыт.

"8 и 16 мая эти электропоезда будут курсировать в обычном режиме, поскольку эти дни определены постановлением Кабмина как рабочие", - сказали в ЗАО.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)