Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева объявляет о специальной скидочной компании (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева объявляет о специальной скидочной компании в честь двадцатилетия Комплекса. Первые 20 учеников, прошедшие регистрацию в первый класс английско-азербайджанского сектора (Модель А), получат скидку 20% на годовое обучение. Время действия скидки 4 года. Спешите зарегистрироваться! Будущее начинается здесь!

Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева одно из первых частных образовательных учреждений, основа которого была заложена в 2001 году. В Комплексе осуществляют свою деятельность Азербайджанский, Английский и Русский секторы. Обучение проводится по программе Национального Курикулума и программы Кембридж в начальной и средней школе, в детском саду и в подготовительных классах по программе EYFS.

В указанных отделениях также продолжается приём учеников.

Преподавание осуществляется местными, а также зарубежными преподавателями.

В Комплекс входят полностью отвечающие современным требованиям: современная библиотека, лаборатории, STEAM классы, спортивный зал, стадион, теннисные площадки, бассейн, актовый зал на 400 мест, художественные мастерские, столовая и классы, предназначенные для занятий в кружках.

Регистрация: https://www.mtk.edu.az/az20/

Адрес: улица Самеда Вургуна, 151.

Сайт: www.mtk.edu.az

Почта: [email protected]