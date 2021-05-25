БАКУ /Trend/ - Названа дата вступительных экзаменов в лицеи и гимназии Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, заведующий сектором работы с лицеями, гимназиями и частными учебными заведениями Министерства образования Фуад Гараев отметил, что система приема в лицеи и гимназии достаточно проста.

«Несмотря на то, что система работает всего два дня, для участия на экзамене уже прошли регистрацию более 3000 человек. Вступительные экзамены в лицеи и гимназии будут проведены 16, 17, 18 и 21 июня. Другими словами, экзамены будут проведены после окончания учебного года. Мы хотим, чтобы ученики хорошо отдохнули во время летних каникул, ведь им иногда бывает сложно подготовиться к экзаменам в жару. Поэтому вступительные экзамены мы проведем сразу после завершения уроков», – подчеркнул Гараев.

Представитель министерства добавил, что прием в VI класс, то есть для учеников V классов, состоится 16 июня, в V класс для учеников IV классов – 17 июня, в VII класс для учеников VI классов – 18 июня, а 21 июня будут проведены экзамены для учащихся VII и VIII классов по приему в VIII и IX классы лицеев и гимназий соответственно.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)