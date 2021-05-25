В Азербайджане началась электронная регистрация для приема в лицеи

БАКУ /Trend/ - Сегодня началась электронная регистрация для приема в лицеи при Управлении образования по г. Баку на 2021–2022 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на управление.

Электронная регистрация заявлений для приема учащихся в Технико-гуманитарный лицей, Технико-гуманитарный лицей № 2, Технико-гуманитарный лицей № 147 и Экологический лицей № 291 проводится на sy.edu.az

Для этого родитель (законный представитель) должен указать требуемую информацию о себе и ребенке, создать личную страницу и разместить запрос в выбранный лицей.

Электронная регистрация завершится 5 июня.

Прошедшие регистрацию учащиеся примут участие в централизованном конкурсе для приема в лицей, в котором выполнят тестовые задания по языку обучения, математике и логике.

Конкурс планируется организовать16 июня для приема в VI класс, 17 июня – в V класс, 18 июня – в VII класс, 21 июня – в VIII и IX классы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)