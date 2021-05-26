В Азербайджане начался прием документов в колледжи и медрезидентуру – ГЭЦ (версия 2)

(первая версия в 11:25)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 26 мая начался прием заявлений в колледжи на базе полного среднего образования (11 лет) на 2021/2022 учебный год.

Об этом сказала 26 мая на брифинге председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

По ее словам, прием заявлений проводится по интернету и продлится до восьмого июня.

Она также сообщила, что 26 мая начинается прием заявлений для участия в приемных экзаменах в медицинскую резидентуру.

По словам Аббасзаде, прием документов продлится до четвертого июня. Для подачи заявления необходимо заплатить 60 манатов.

Экзамен по оценке знаний по базовым предметам пройдет 20 июня. Повторный экзамен (вторая попытка) будет организован в июле, Экзамен по специальности планируется провести в сентябре, сказала глава ГЭЦ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)