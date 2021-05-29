Бакметрополитен о новой станции "8 Ноября"

БАКУ /Trend/ - Пассажиры могут со станции метро "8 Ноября" перейти на "зеленую" линию через станцию "Мемар Аджеми".

Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что станция "8 Ноября" состоит из трех ярусов.

"Пассажиры могут спуститься из вестибюля станции на платформу и доехать на поезде до станции "Автовокзал" по "фиолетовой" ветке. Чтобы проехать на другие станции, пассажирам необходимо перейти с "8 Ноября" на "Мемар Аджеми", а оттуда - на "зеленую" ветку, по которой они могут отправиться в нужном направлении", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)