В Баку пройдет встреча генпрокуроров тюркоязычных стран

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2021 года в Баку состоится встреча генпрокуроров тюркоязычных стран.

Об этом сказал на пресс-конференции генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что Шахин находится с официальным визитом в Баку по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

В ходе визита планируется обсудить актуальные вопросы в сфере борьбы с организованной преступностью на международном и региональном уровнях, подписать двусторонние документы по усилению сотрудничества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)