Выросла численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С начала года население Азербайджана увеличилось на 13 945 человек, или 0,14 процента, и на первое мая 2021 года составило 10 133 078 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, в городах живет 53 процента населения, в селах - 47 процентов. Из общего числа мужчины составляю 49,9 процента, а женщины - 50,1 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)