В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО)

Общество 15 июня 2021 16:06 (UTC+04:00)
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО)

БАКУ/Trend/ -15 июня в Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Абрамовича Илизарова, сообщает Trend.

Открытие посетили: посол государства Израиль в Азербайджане Джордж Дик, заместитель главы ИВ Губинского района Азербайджана Тариэль Ибрагимов, депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов, глава Международной ассоциации «АзИз» Вахид Байрамов, руководители и представители еврейских организаций.

Гости выставки отметили уникальность личности Гавриила Илизарова и его вклад в развитие травматологии и ортопедии. Врач-новатор считался также выдающимся изобретателем, чей компрессионно-дистракционный аппарат помог множеству людей восстановиться после тяжелых травм.

На выставке были продемонстрированы книги и журналы, посвященные жизни и деятельности великого медика, 3D-модель аппарата Илизарова, памятная медаль к 100-летию и другие экспонаты.

Особый интерес аудитории вызвал фильм, снятый СТМЭГИ-ТВ специально к юбилею изобретателя.

После выставки делегация направилась в родной город Илизарова – Гусар, где на центральной улице был торжественно открыт памятник Аппарату Илизарова. Памятник высотой 6,5 метра, возведенный по инициативе частного медицинского учреждения, установлен на перекрестке улиц Гавриила Илизарова и Фахреддина Мусаева. Автором монумента является Фархад Азизов.

Выдающийся хирург-ортопед, профессор, изобретатель, академик РАН, доктор медицинских наук Гавриил Абрамович Илизаров родился 15 июня 1921 года. В течение своей жизни врач провел огромное количество операций. Является автором 208 изобретений, защищённых авторскими свидетельствами СССР, 18 из них получили патент в 10 странах мира.

(Редактор: Надир Насиров)

В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Image
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Image
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Image
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Image
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Image
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Image
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Image
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Image
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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