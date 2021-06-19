В Азербайджане выявлены еще 38 случаев заражения коронавирусом, вылечились 123 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 38 случаев заражения коронавирусом, 123 человека вылечились, скончавшихся нет, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане были выявлены 335 437 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 329 462 человек вылечились, 4 961 - скончался, число активных больных составляет 1 014.

За прошедшие сутки в Азербайджане были проведены 7 254 теста на COVID-19, а с начала пандемии - 3 668 281 тест.