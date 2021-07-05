МЧС Азербайджана предупреждает об опасности купания в море в ветреную погоду
БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Как сообщает в понедельник Trend, в обращении с отсылкой на информацию Национальной службы гидрометеорологии в связи с ожидаемой ветреной погодой на территории страны, в частности в Баку и на Абшеронском полуострове, до седьмого июля, населению рекомендуется соблюдать осторожность и соответствующие правила безопасности для ограждения от опасностей, которые может вызвать сильный ветер.
«Учитывая, что летом люди чаще направляются для отдыха на пляжи, напоминаем, что при сильном ветре купаться в море опасно.
Поскольку при сильном ветре тушить пожары, особенно на открытом воздухе, намного сложнее, необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности», – говорится в обращении.
При возникшей опасности следует позвонить по телефону 112.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)