Азербайджанский самолет-амфибия BE-200CS отправлен в Турцию

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, самолет-амфибия BE-200CS, принадлежащий Министерству по чрезвычайным ситуациям, вылетел в Турцию.

Как сообщает Trend, также в соответствии с поручением Президента Азербайджана очередная, третья по счету, группа пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям в 10:00 по местному времени отправится в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения на более обширную территорию.

В Турцию будет дополнительно направлено 40 единиц пожарной техники и 150 пожарных.

Напомним, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана первая группа из 100 сотрудников пожарных сил МЧС была направлена в Турцию 30-го июля, а вторая группа (1 вертолет, 53 единицы пожарной и специальной спасательной техники, 1 машина скорой помощи, 220 пожарных и спасателей) - 31-го июля.