Широкое распространение штамма Delta в странах региона должно стать сигналом для Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В большинстве стран мира, в том числе в Азербайджане, смягчение карантинных мер в связи с пандемией коронавируса в последние месяцы привело к значительному увеличению числа инфицированных. Широкое распространение штамма Delta в странах региона должно стать сигналом для населения Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, за последние две недели количество зараженных увеличилось почти в пять раз по сравнению с предыдущим периодом. Аналогичная тенденция наблюдается и в соседних странах.

Так, суточное число зараженных в Турции достигло максимума за последние три месяца. Если в июне эта цифра составляла 5-7 тысяч, то сейчас – 22-25 тысяч человек. По сравнению с июлем этот показатель увеличился в шесть раз.

В Грузии коронавирусом за прошедшие сутки заразились 3344 человека, умерли – 30.

Только в Москве, столице России, за последние 24 часа число зараженных увеличилось на 20 процентов.

В Иране также зарегистрирован наибольший показатель за последнее время – количество суточных заражений превысило 40 тысяч.

Конечно, этому способствует и распространение в последнее время более заразного штамма Delta. Широкое распространение нового вида коронавируса в странах региона должно стать сигналом для населения Азербайджана.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о стремительном распространении коронавируса, что чревато возвращением к жесткому карантину. Сообщается, что самый эффективный способ борьбы с этим вирусом – это вакцинация. Не исключено обнаружение в разных странах новых мутировавших видов коронавируса. В этой связи подчеркивается важность координированной борьбы в этом направлении, а также необходимость соблюдения людьми правил карантина, социальной дистанции, использования медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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