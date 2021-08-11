У аспирина больше побочных эффектов, чем у вакцины от COVID-19, но все его с легкостью принимают – азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - У аспирина больше побочных эффектов, чем у вакцины от COVID-19, однако сегодня многие люди колеблются в связи с вакцинацией, хотя с легкостью принимают аспирин.

Об этом сказал завотделом клинико-диагностической лаборатории Азербайджанского медицинского университета, старший преподаватель кафедры медицинской микробиологии и иммунологии Явер Гаджисой, передает в среду Trend.

Он отметил, что в различные периоды истории наблюдалось распространение инфекционных заболеваний. При больших масштабах распространения эти заболевания обретали форму эпидемии или пандемии. С инфекционными заболеваниями, распространение которых достигало уровня пандемии, боролись с помощью вакцинации.

«Вакцинация всегда играла главную роль в профилактике всех инфекций. Очень жаль, что вакцинация против коронавируса вызывает столько опасений у населения. Ведь в Азербайджане, как и во всем мире, любой новорожденный вакцинируется от определенных болезней. Этот процесс продолжается вплоть до достижения зрелого возраста. Просто безосновательные идеи, выдвинутые некоторыми лицами во время пандемии коронавируса, сбивают людей с толку», – сказал Явер Гаджисой.

Он отметил, что опасения по поводу осложнений и побочных эффектов вакцин не обоснованы, потому что в наше время нет препаратов без побочных эффектов.

«В повседневной жизни мы практически регулярно принимаем различные обезболивающие, жаропонижающие, снижающие артериальное давление препараты. Если вы прочитаете инструкцию к какому-либо лекарству, то увидите, что у него достаточно побочных эффектов. Но люди не обращают на это внимания. У вакцины побочных эффектов меньше, чем у аспирина. Однако сегодня многие люди колеблются в связи с вакцинацией, хотя с легкостью принимают аспирин.

Следует констатировать, что широко применяемые до сегодняшнего дня вакцины от других заболеваний тоже вызывали побочные эффекты у некоторых людей. Это указано в научных статьях, исследованиях. Однако процент таких случаев ничтожно мал в сравнении с эффективностью вакцин. Следовательно, вакцинация является обязательной мерой для предотвращения заболевания», – сказал Гаджисой.

Специалист считает вероятность аллергической реакции на вакцинацию нормой, поскольку даже антибиотик в малых дозах может вызвать аллергию у некоторых людей: «Вакцина сама по себе является ослабленным материалом вируса, поэтому вероятность аллергической реакции организма на вводимое инородное вещество является естественным фактором. Разумеется, это носит индивидуальный характер, то есть у кого-то такие случаи могут проявиться, а у кого-то нет. Каких-либо анализов, по результатам которых можно заранее определить вероятность аллергической реакции организма на вакцину, нет. Поэтому во всех пунктах вакцинации созданы комнаты ожидания, где привитые в течение первых 30 минут после процедуры находятся под врачебным контролем», – добавил Явер Гаджисой.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)