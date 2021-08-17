В реанимацию помещают больных коронавирусом, находящихся без сознания - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первую очередь в реанимацию помещают больных коронавирусом, находящихся без сознания.

Об этом сказал главный реаниматолог минздрава Азербайджана Исраил Магеррамли, сообщает во вторник Trend.

По его словам, это случаи с острой дыхательной недостаточностью, острыми нарушениями гемодинамики, пациенты с сопутствующими заболеваниями.

"К примеру, у пациента может не быть острой дыхательной недостаточности, но могут быть другие заболевания: диабет, сердечная недостаточность, высокое кровяное давление. В этих случаях пациента помещают в реанимацию для динамического наблюдения. Мы можем оценить общие показатели, что при острой дыхательной недостаточности, конечно, зависит от количества циклов вдоха - выдоха. Если это число на уровне 30, парциальное давление кислорода - 70, парциальное давление углекислого газа - более 50, индекс насыщения при ингаляции кислородом равен 80-86, то такие пациенты должны быть помещены в реанимационное отделение. Второй важный показатель - результат компьютерной томографии легких", - сказал Магеррамли.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)