Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество 19 августа 2021 17:39 (UTC+04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 58 282 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 47 690, вторую – 10 592.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 991 016.

При этом первую дозу вакцины получили 3 574 157, вторую – 2 416 859 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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