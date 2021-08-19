БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 58 282 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 47 690, вторую – 10 592.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 991 016.

При этом первую дозу вакцины получили 3 574 157, вторую – 2 416 859 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)