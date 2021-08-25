В Азербайджане запущена е-услуга для постановки на квартирный учет семей шехидов и инвалидов войны

БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана внедрило новую электронную услугу для получения от районных (городских) исполнительных властей информации об очереди на предоставление жилья семьям шехидов и инвалидам войны, сообщил в среду в ответ на запрос Trend пресс-секретарь ведомства Фазиль Талыбов.

По его словам, процесс учета очереди на получение жилья для этой категории граждан уже переведен в электронный формат.

Сотрудники районных (городских) исполнительных властей на месте будут вносить в систему информацию и данные документов для постановки на учет с целью получения жилья семей шехидов и ветеранов войны.

Эта электронная услуга интегрирована в централизованную электронно - информационную базу министерства труда и социальной защиты населения, МВД и минюста. В дальнейшем она будет интегрирована в электронно - информационную базу Госслужбы по вопросам имущества при министерстве экономики.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)