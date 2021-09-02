Впервые за много лет я могу посетить могилу своего супруга - уроженка Кельбаджара (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Впервые за много лет я приехала с членами семьи в Кельбаджар и посещаю могилу своего супруга.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала супруга шехида Шахлара Шукюрова - Эльнура Алиева, посещая с группой жителей Кельбаджара родной район.

Она отметила, что ее муж Шахлар Шукюров был родом из Кельбаджарского района. Он вместе с 10 сотрудниками отдела полиции погиб при нейтрализации засады, устроенной армянами на границе Кельбаджара.

"Мой супруг похоронен здесь, на земле своих предков, в Кельбаджаре. Я и сама до 1993 года жила в Кельбаджаре. После армянской оккупации мы были вынуждены покинуть район", - сказала Эльнура Алиева.

По ее словам, каждая скала, каждая возвышенность Кельбаджара является естественным укреплением, и если бы на территории района велись боевые действия, то потерь было бы больше: "Благодарим нашего Президента, что Кельбаджар был освобожден без единого выстрела".

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев)