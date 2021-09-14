В одном из районов Баку капитально отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - С начала года в Ясамальском районе Баку капитально отремонтированы 11 улиц общей протяженностью четыре километра, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
В рамках этих работ обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, восстановлены бордюры, заасфальтированы тротуары.
Также на улицах установлены дорожные знаки и информационные табло, нанесена дорожная разметка.
Напомним, что в 2019-2020 годах госагентство отремонтировало улицы в Ясамальском районе столицы протяженностью более 15 километров.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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