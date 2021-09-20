Налоговая служба Азербайджана о налогообложении репетиторов

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространились сообщения о том, что репетиторы в Азербайджане будут платить в виде налога 20 процентов от дохода после вычета соответствующих расходов.

В ответ на запрос Trend в связи с этим вопросом руководитель пресс-службы Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Шахин Мамедов в понедельник сообщил, что лица, занимающиеся репетиторской деятельность, всегда облагались налогом.

«В законодательстве по поводу этого каких-либо новшеств нет. Каждое лицо, занимающееся предпринимательством, облагается налогом. Те, кто осуществляет преподавательскую деятельность вне школы, тоже обязаны платить государству налог», – сказал Мамедов.

Отметим, что согласно главе X Налогового кодекса, взятые на учет в качестве плательщика подоходного налога предприниматели уплачивают налог на прибыль в размере 20 процентов от дохода, полученного за оказанные услуги, после вычета расходов, связанных с получением этого дохода, а также суммы обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)