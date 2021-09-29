Инновация в лечении псориаза и витилиго в AsthetikLab Баку (ФОТО)

Чистая, а главное здоровая кожа, мечта любого человека. Если вы уже опробовали все доступные средства, но результата нет, не торопитесь терять надежду. В клинике ÄSTHETIK LAB, являющейся лидером среди клиник в области медицинской косметологии в Азербайджане, вы можете опробовать эффективность инновационного аппарата CAREVEAM, призванного бороться с различными кожными заболеваниями. Благодаря инновационной системе фототерапии UVB для кожных заболеваний, аппарат улучшает состояние и лечит различные аутоиммунные и воспалительные кожные заболевания. Сама процедура безопасная и гарантирует 100% безболезненное лечение.

Аппарат CAREVEAM идеально подойдет клиентам с такими кожными заболеваниями как: витилиго, псориаз, экзема, атопический дерматит, очаговое облысение.

Клинические исследования доказали эффективность аппарата при лечении псориаза, витилиго и дерматита.

Специалисты клиники ÄSTHETIK LAB позаботятся о вашей коже. Клиника, обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

Адрес: улица Рашида Бейбутова, 87

Вы можете связаться с нами по телефонам: +994125555534, +994504000303