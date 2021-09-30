Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет дождливо, днем преимущественно без осадков, ожидается умеренный северо-восточный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливневого характера, на горных территориях возможен снег. Утром местами туман. Ветер восточный.

Ночью - 12-15, днем - 16-19 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 8-12 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)