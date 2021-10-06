В Азербайджане за незаконную деятельность закрыты 12 песчано-щебеночных карьеров

БАКУ /Trend/ - За незаконную деятельность закрыты 12 песчано-щебеночных карьеров.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Госагентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Гурбанов.

По его словам, в ходе проверок, охвативших песчано-щебеночные карьеры в бассейне реки Тертерчай, в отношении 12 из них были выявлены факты добычи вне разрешенной территории, а также на большей, чем разрешенная к разработке, глубине.

Глава Агентства подчеркнул, что в результате нещадной эксплуатации песчано-щебеночных месторождений экосистеме на данной территории был нанесен ущерб, который невозможно восстановить, в качественном и количественном показателях подземных и наземных водных ресурсов произошли негативные изменения, возникла угроза для берегоукрепительных сооружений, русло реки подверглось эрозии. Он добавил, что в связи с вышеуказанными нарушениями деятельности данные карьеры решением Агентства были закрыты с лишением права на эксплуатацию недр.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)