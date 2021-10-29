В Азербайджане необходимо использование бустерной дозы вакцины от коронавируса - врач-инфекционист

БАКУ / Trend / - Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Азербайджане более удовлетворительная, чем в других странах, в настоящее время число случаев заражения коронавирусом превышает 2 000 человек в сутки, мы не можем перейти к динамике снижения.

Об этом Trend сообщил врач-инфекционист Ниджат Азимли.

Он отметил, что требуется усиление борьбы с пандемией, в частности, необходимо использовать бустерные дозы от коронавируса: “Coronavac является наиболее широко используемой вакциной в Азербайджане. Уже доказано, что эффект от нее более кратковременный. У людей, получивших две дозы вакцины, по истечении шести месяцев иммунитет ослабевает или утрачивается. Можно сделать вывод, что на следующем этапе вакцинации предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам от коронавируса".

Отметим, что в настоящее время в мире наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. Это связано с тем, что люди проводят больше времени в закрытых помещениях из-за холодов, а также из-за новой мутации вируса COVID-19 - дельта-штамма. Несмотря на рост заболеваемости, по сравнению со многими странами ситуация в Азербайджане находится под контролем.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: @cingizsafarli