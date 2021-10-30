Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами прогнозируются дожди, юго-восточный ветер, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 775 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег, ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 0.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)