Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем -15-18, в Баку ночью - 9-11, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 17-22, в горах ночью - 0-5, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)