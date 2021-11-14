В Баку завтра будет до 16 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, прогнозируется умеренный южный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 8-10, днем 14-16 градусов тепла.
Атмосферное давление установится на уровне 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В регионах Азербайджана в целом осадков не ожидается. Утром будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от -3 до +2, днем 3-8 градусов тепла.
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