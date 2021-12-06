В результате объявленной амнистии аннулированы штрафы более чем на 500 тыс. манатов – Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате объявленной в Азербайджане амнистии аннулированы штрафы более чем на 500 тысяч манатов.

Об этом сказал в понедельник начальник Управления по производству вне уголовного преследования Генеральной прокуратуры Эльнур Мусаев на брифинге, посвященном выполнению органами прокуратуры решения об объявлении акта амнистии в связи с 8 ноября – Днем Победы, сообщает Trend.

Он отметил, что при выплате штрафов учитывается материальное положение граждан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)