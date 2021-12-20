Азербайджану переданы записи «черного ящика» потерпевшего крушение вертолета Госпогранслужбы – Эльчин Мамедов (версия 2)

(первая версия в 12:15)

БАКУ /Trend/ - Азербайджану переданы записи «черного ящика» потерпевшего крушение вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом сказал в понедельник первый заместитель генерального прокурора Азербайджана, государственный советник юстиции III класса Эльчин Мамедов на брифинге, посвященном предварительным итогам расследования по уголовному делу, возбужденному по факту крушения 30 ноября во время тренировочных полетов военного вертолета ГПС, сообщает Trend.

Он отметил, что следствие по этому уголовному делу ведет следственная группа, в состав которой входят высокопрофессиональные сотрудники Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и Госпогранслужбы. Руководит группой заместитель начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Санан Пашаев.

«В ходе следствия были опрошены многочисленные свидетели, осуществлены интенсивные следственные действия, назначены различные экспертизы, проведено расследование», - сказал Мамедов.

По его словам, вертолет был задействован в учениях согласно действующим нормативным документам и по заранее утвержденному плану.

«В этом процессе никаких нарушений нормативных требований не выявлено. «Черный ящик» вертолета был вскрыт специалистами компании - производителя при участии сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана и прокуратуры Чехии. Вся информация, начиная от подготовки к полету и заканчивая крушением, а также аудиозаписи, связанные с управлением, были переданы Азербайджану», - сказал Мамедов.