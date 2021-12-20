В Азербайджане будет предотвращен доступ к иностранным сайтам ставок

БАКУ / Trend / - Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана были обсуждены изменения в закон "О телекоммуникациях", сообщает Trend.

Согласно изменениям, на территории всей страны запрещается выход иностранных организаторов лотереи и операторов ставок на спорт, а также их продавцов в виртуальную среду.

Согласно новым статьям, предлагаемым к дополнению в закон, в число обязанностей операторов и провайдеров связи также вносятся организация и проведение азартных игр посредством телекоммуникационных услуг, организация или продажа билетов на участие в азартных играх (или иного права участия равнозначного билету), а также участие в азартных играх, в том числе на территории страны, иностранным организаторам лотерей и операторам спортивных ставок, принятие мер по предотвращению доступа их продавцов к виртуальной среде в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и утвержден в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)