В Баку арестован мужчина, выдававший себя за журналиста

БАКУ /Trend/ - В Баку задержан мужчина, выдававший себя за журналиста и вымогавший деньги.

Как передает Trend, об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

В сообщении отмечается, что Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело оперативно-розыскные мероприятия на основании поступившей информации о том, что Гаджиев Байрам Назим оглу, представившись представителем СМИ, потребовал от директора учреждения здравоохранения определенную сумму за то, чтобы удалить со страниц Sizintv.az и Vətəndaş Bayram Hacıyev, зарегистрированных им в соцсетях Facebook и YouTube, недостоверную информацию о нем и больше не распространять подобные публикации.

Во время оперативно-розыскных мероприятий Гаджиев был задержан с поличным при получении на территории Наримановского района Баку 2 000 манатов от руководителей других медучреждений, которым он также угрожал распространением недостоверной информации о них в социальных сетях.

По указанным фактам 3 февраля 2022 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Гаджиеву предъявлено обвинение по статье 182.2.2 УК. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста, говорится в сообщении.

В настоящее время по данному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия по установлению других граждан, пострадавших от неправомерных действий обвиняемого.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)